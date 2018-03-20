Ученики рязанских школ впервые пройдут устное собеседование по русскому языку

В среду, 21 марта, в регионе стартует государственная итоговая аттестация. Учащимся школ предстоит сдать 11 экзаменов в рамках досрочного периода, который продлится до 11 апреля. Об этом журналистам рассказала глава регионального минобразования Ольга Щетинкина на брифинге, во вторник, 20 марта.
Проведение основного периода ГИА-2018 запланировано с 22 мая по 2 июля.
В этом году девятиклассники впервые пройдут устное собеседование по русскому языку. Им предстоит выполнить четыре задания: чтение предложенного текста, его пересказ, монолог на заданную тему и беседа с учителем-экзаменатором.
«Данный элемент введен по рекомендациям экспертного сообщества и общественности в связи с тем, что все предметы в форме ЕГЭ сдаются в письменной форме, а для предметов гуманитарного цикла важно владение еще и устной речью», — пояснила Щетинкина.
Глава минобразования отметила, что собеседование — это аналог написанию сочинения в 11 классе и добавила, что со следующего года оно станет обязательным.
Досрочно экзамены могут сдать выпускники прошлых лет, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также выпускники текущего года, получившие аттестацию по всем предметам за 11-й класс.
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