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16:53, 2 марта 2018 361
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В праздники пустят дополнительные экспрессы между Москвой и Рязанью

В праздники пустят дополнительные экспрессы между Москвой и Рязанью

В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

  • 7 марта по расписанию пятницы;
  • с 8 по 10 марта — расписанием субботы;
  • 11 марта — расписанием воскресенья;
  • 12 марта — расписанием понедельника.

В эти дни появятся дополнительные межобластные экспрессы.

В среду, 7 марта, с Казанского вокзала в Рязань отправятся два поезда — в 17:23 и 18:40. В субботу и воскресенье, 10 и 11 марта, в 15:35 в рейс выйдут экспрессы в Москву со станции Рязань-2.

В воскресенье, 11 марта, в 14:08 из Рязани отправится дополнительный поезд в Москву.


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