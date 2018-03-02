В праздники пустят дополнительные экспрессы между Москвой и Рязанью

В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:
- 7 марта по расписанию пятницы;
- с 8 по 10 марта — расписанием субботы;
- 11 марта — расписанием воскресенья;
- 12 марта — расписанием понедельника.
В эти дни появятся дополнительные межобластные экспрессы.
В среду, 7 марта, с Казанского вокзала в Рязань отправятся два поезда — в 17:23 и 18:40. В субботу и воскресенье, 10 и 11 марта, в 15:35 в рейс выйдут экспрессы в Москву со станции Рязань-2.
В воскресенье, 11 марта, в 14:08 из Рязани отправится дополнительный поезд в Москву.