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13:54, 19 марта 2018 181
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Рязанский творог получил Знак качества

Рязанский творог получил Знак качества

Фото: Pixabay.com

Рязанский творог «Амка» получил Знак качества. Об этом сообщила пресс-служба национальной системы мониторинга, испытания и подтверждения качества товаров и услуг «Роскачество».

Образец «Амки» признали одним из лучших в России по потребительским характеристикам, обязательным требованиям и повышенному стандарту.

«В твороге не выявлено консервантов, антибиотиков, дрожжей и плесени, а также бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. При его производстве использовалось качественное молоко, что подтверждают лабораторные испытания. Сухого молока и крахмала в составе образца не обнаружено. Фактическая масса нетто творога соответствует указанной на маркировке», — говорится в сообщении.

За два года Роскачество провело исследования более 3 500 товаров народного потребления 80 категорий, включая продукты питания, товары легкой промышленности и товары для детей из 60 регионов страны.

В конце ноября прошлого года творог рязанского агромолкомбината уже признали высококачественным.


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