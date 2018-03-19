Рязанский творог получил Знак качества

Рязанский творог «Амка» получил Знак качества. Об этом сообщила пресс-служба национальной системы мониторинга, испытания и подтверждения качества товаров и услуг «Роскачество».
Образец «Амки» признали одним из лучших в России по потребительским характеристикам, обязательным требованиям и повышенному стандарту.
«В твороге не выявлено консервантов, антибиотиков, дрожжей и плесени, а также бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. При его производстве использовалось качественное молоко, что подтверждают лабораторные испытания. Сухого молока и крахмала в составе образца не обнаружено. Фактическая масса нетто творога соответствует указанной на маркировке», — говорится в сообщении.
За два года Роскачество провело исследования более 3 500 товаров народного потребления 80 категорий, включая продукты питания, товары легкой промышленности и товары для детей из 60 регионов страны.
В конце ноября прошлого года творог рязанского агромолкомбината уже