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18:37, 18 марта 2018 1 545
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Выборы президента в Рязанской области: онлайн-трансляция

Выборы президента в Рязанской области: онлайн-трансляция

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

RZN.info ведет прямую трансляцию выборов президента России в Рязанской области.

1027 избирательных участков открылись в воскресенье, 18 марта, в 8:00. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Всего в области зарегистрирован 922 571 избиратель.

Напомним, на президентский пост претендуют восемь кандидатов:

  • Сергей Бабурин («Общероссийский народный союз);
  • Павел Грудинин («КПРФ»);
  • Владимир Жириновский («ЛДПР»);
  • Владимир Путин (самовыдвижение);
  • Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);
  • Максим Сурайкин («Коммунисты России»);
  • Борис Титов («Партия Роста»);
  • Григорий Явлинский («Яблоко»).

RZN.info будет следить за результатом подсчета голосов во всех районах области.


© RZN.info

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