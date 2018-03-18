Выборы президента в Рязанской области: онлайн-трансляция

RZN.info ведет прямую трансляцию выборов президента России в Рязанской области.
1027 избирательных участков открылись в воскресенье, 18 марта, в 8:00. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Всего в области зарегистрирован 922 571 избиратель.
Напомним, на президентский пост претендуют восемь кандидатов:
- Сергей Бабурин («Общероссийский народный союз);
- Павел Грудинин («КПРФ»);
- Владимир Жириновский («ЛДПР»);
- Владимир Путин (самовыдвижение);
- Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);
- Максим Сурайкин («Коммунисты России»);
- Борис Титов («Партия Роста»);
- Григорий Явлинский («Яблоко»).
RZN.info будет следить за результатом подсчета голосов во всех районах области.