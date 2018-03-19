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15:56, 19 марта 2018 937
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Появилось видеообращение «рязанских рабов» с просьбой о помощи

Появилось видеообращение «рязанских рабов» с просьбой о помощи

Фото: Pixabay.com

Появилось видеообращение «рязанских рабов» с просьбой о помощи.

Тринадцать граждан Киргизии работали в швейном цеху по 12-20 часов, их не обеспечивали бесплатным питанием, на обеденный перерыв выделяли 40 минут (за это время нужно было успеть приготовить себе обед, иначе штрафовали на пять тысяч рублей). Зарплату работникам платили не в указанные в договоре числа. У иностранцев забрали документы.

«Многие хотели расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений, оскорблений, оставляли голодными, однако работодатели, отобрав паспорта работников, удерживали их насильно как рабов, не выплачивали заработную плату под любым предлогом, в результате многие работники вынужденно сбегали со швейного цеха», — перевели в пресс-службе МВД по Киргизии.

Одна из женщин не выдержила условий и пыталась покончить с собой. Ее удалось спасти.

Киргизы обратились с заявлениями в отдел МВД по Московскому району Рязани. В настоящее время проводят ряд оперативно-следственных мероприятий для возбуждения уголовного дела.

Всего на производстве работали около 100 человек из дальнего и ближнего зарубежья.

В пресс-службе рязанского УМВД отказались от комментариев.


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