Появилось видеообращение «рязанских рабов» с просьбой о помощи.
Тринадцать граждан Киргизии
«Многие хотели расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений, оскорблений, оставляли голодными, однако работодатели, отобрав паспорта работников, удерживали их насильно как рабов, не выплачивали заработную плату под любым предлогом, в результате многие работники вынужденно сбегали со швейного цеха», — перевели в пресс-службе МВД по Киргизии.
Одна из женщин не выдержила условий и пыталась покончить с собой. Ее
Киргизы обратились с заявлениями в отдел МВД по Московскому району Рязани. В настоящее время проводят ряд оперативно-следственных мероприятий для возбуждения уголовного дела.
Всего на производстве работали около 100 человек из дальнего и ближнего зарубежья.
В пресс-службе рязанского УМВД отказались от комментариев.