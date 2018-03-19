В Рязани удерживали в рабстве тринадцать кыргызов. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Иностранцы приехали на работу в рязанский швейный цех через посредника. Уроженец Ошской области республики 1979 года рождения собрал своих соотечественников возле рынка «Берекет» в городе Бишкек.

В трудовых договорах указали рабочий день с 08:00 по 20:00 часов, выплату заработной платы два раза в месяц, бесплатное питание и жилье, медицинское обеспечение.

На самом деле мигранты работали по 12-20 часов, их не обеспечивали бесплатным питанием, на обеденный перерыв выделяли 40 минут (за это время нужно было успеть приготовить себе обед, иначе штрафовали на пять тысяч рублей). Зарплату работникам платили не в указанные числа.

Со слов граждан Кыргызстана, условия труда нарушались периодически, они не соответствовали указанным в договоре.

«Многие хотели расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений, оскорблений, оставляли голодными, однако работодатели, отобрав паспорта работников, удерживали их насильно как рабов, не выплачивали заработную плату под любым предлогом, в результате многие работники вынужденно сбегали со швейного цеха», — говорится в сообщении.

Работники не могли выйти за пределы цеха для покупки лекарств: у них не было документов, удостоверяющих личность. Одна из гражданок Кыргызстана не выдержала нагрузку и пыталась покончить с собой.

«Очевидцы хотели вызвать „скорую“, на что работник фирмы сообщил, что вызов скорой помощи платный и осуществляется за счет вызываемого. Даже на это обстоятельство руководство ООО „Февраль“ не обратило должного внимания», — отметили в МВД республики.

Полицейские опечатали несколько кабинетов ООО «Февраль», изъяли документы, оргтехнику, жесткие диски от камер видеонаблюдений цеха (кухни и производственного помещения).

Кыргызы обратились с заявлениями в отделе МВД по Московскому району Рязани. В настоящее время проводят ряд оперативно-следственных мероприятий для возбуждения уголовного дела.

Всего на производстве работали около 100 человек из дальнего и ближнего зарубежья. Во время проверки выяснили, что руководителем фирмы является россиянин, учредителем — гражданин Вьетнама.

В пресс-службе рязанского УМВД отказались от комментариев.