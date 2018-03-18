В Рязани отметили День воссоединения Крыма с Россией. Фото

В воскресенье, 18 марта, в Рязани стартовал фестиваль «Крымская весна», который открыл дни республики в Рязанской области. Также по всей стране отметили День воссоединения полуострова с Россией.
Праздник прошел на улице Почтовой и, несмотря на холодную погоду, привлек внимание немалого количества горожан.
Для рязанцев провели концерт с участием артистов музыкального театра, со своими произведениями выступили поэты и писатели. Днем на территории Подбелки работали стенды с фотографиями красот Крыма, фотозоны, выставки и интерактивные площадки для детей и взрослых.
Здесь же картинную экспозицию под названием «Крымские просторы» представили студенты и преподаватели Рязанского художественного училища. Неподалеку волонтеры Победы разместили стенд, посвященный первому выходу человека в открытый космос, который состоялся ровно 53 года назад.
Кроме того, на территории улицы Почтовой работал гастрономический ряд с угощениями и согревающими напитками, которые в морозное воскресенье пользовались у участников фестиваля большой популярностью.
Напомним, ранее Рязанская область и Крым