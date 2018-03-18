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17:11, 18 марта 2018 1 904
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В Рязани отметили День воссоединения Крыма с Россией. Фото

В Рязани отметили День воссоединения Крыма с Россией. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В воскресенье, 18 марта, в Рязани стартовал фестиваль «Крымская весна», который открыл дни республики в Рязанской области. Также по всей стране отметили День воссоединения полуострова с Россией.

Праздник прошел на улице Почтовой и, несмотря на холодную погоду, привлек внимание немалого количества горожан.

Для рязанцев провели концерт с участием артистов музыкального театра, со своими произведениями выступили поэты и писатели. Днем на территории Подбелки работали стенды с фотографиями красот Крыма, фотозоны, выставки и интерактивные площадки для детей и взрослых.

Здесь же картинную экспозицию под названием «Крымские просторы» представили студенты и преподаватели Рязанского художественного училища. Неподалеку волонтеры Победы разместили стенд, посвященный первому выходу человека в открытый космос, который состоялся ровно 53 года назад.

Кроме того, на территории улицы Почтовой работал гастрономический ряд с угощениями и согревающими напитками, которые в морозное воскресенье пользовались у участников фестиваля большой популярностью.

Напомним, ранее Рязанская область и Крым подписали соглашение о сотрудничестве.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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