Лариса Долина проголосовала в Рязани

В воскресенье, 18 марта, в Рязани проголовала народная артистка России Лариса Долина. Она посетила избирательный участок № 994, расположенный в Рязанском дворце детского творчества. На момент визита певицы, на участке уже проголосовали 326 человек.
Долина рассказала, что голосовать в Рязани ее подтолкнула работа: вечером в областной филармонии она выступит с концертом.
«Для меня очень важно прийти на выборы. Я взрослая женщина, состоявшаяся артистка, у меня растет внучка и мне очень важно, в какой стране она будет жить. Мне важно ее будущее, я очень переживаю за это. Поэтому сделать выбор для меня — это очень важно», — пояснила артистка.
Артистка также поделилась с рязанцами своим настроением.
«На самом деле на улице еще не пахнет весной, а в воздухе пахнет. Солнышко, замечательное настроение», — добавила она.