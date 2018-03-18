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12:49, 18 марта 2018 1 268
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Лариса Долина проголосовала в Рязани

Лариса Долина проголосовала в Рязани

В воскресенье, 18 марта, в Рязани проголовала народная артистка России Лариса Долина. Она посетила избирательный участок № 994, расположенный в Рязанском дворце детского творчества. На момент визита певицы, на участке уже проголосовали 326 человек.

Долина рассказала, что голосовать в Рязани ее подтолкнула работа: вечером в областной филармонии она выступит с концертом.

«Для меня очень важно прийти на выборы. Я взрослая женщина, состоявшаяся артистка, у меня растет внучка и мне очень важно, в какой стране она будет жить. Мне важно ее будущее, я очень переживаю за это. Поэтому сделать выбор для меня — это очень важно», — пояснила артистка.

Артистка также поделилась с рязанцами своим настроением.

«На самом деле на улице еще не пахнет весной, а в воздухе пахнет. Солнышко, замечательное настроение», — добавила она.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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