В Рязани создадут гастрономический бренд. Для этого проведут конкурс среди ведущих шеф-поваров региона, в ходе которого выберут продукты и разработают из них эксклюзивные блюда.
«В Рязанской области уделяется большое внимание поддержке хозяйств малых форм и укреплению кооперации. В последнее время появился ряд перспективных агропредприятий, выпускающих высококачественную продукцию, в том числе уникальную, что является хорошим условием для создания гастрономического бренда региона „Кухня Рязанского края“», — сообщили на
Отмечается также, что появление гастрономического бренда положительно скажется на имидже области и послужит привлечению туристов.