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21:27, 16 марта 2018 167
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В Рязани создадут гастрономический бренд

В Рязани создадут гастрономический бренд

В Рязани создадут гастрономический бренд. Для этого проведут конкурс среди ведущих шеф-поваров региона, в ходе которого выберут продукты и разработают из них эксклюзивные блюда.

«В Рязанской области уделяется большое внимание поддержке хозяйств малых форм и укреплению кооперации. В последнее время появился ряд перспективных агропредприятий, выпускающих высококачественную продукцию, в том числе уникальную, что является хорошим условием для создания гастрономического бренда региона „Кухня Рязанского края“», — сообщили на сайте регионального правительства.

Отмечается также, что появление гастрономического бренда положительно скажется на имидже области и послужит привлечению туристов.


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