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12:14, 16 марта 2018 1 269
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Рязанского перевозчика лишили лицензии за неработающий передатчик ГЛОНАСС на маршрутках 1

Рязанского перевозчика лишили лицензии за неработающий передатчик ГЛОНАСС на маршрутках

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

«Автомобильную колонну 1131» лишили лицензии за неработающий передатчик ГЛОНАСС на маршрутках. Об этом говорится в пресс-релизе арбитражного суда Рязанской области.

У фирмы было два микроавтобуса, которые обслуживали маршрут №71м2. В каждой маршрутке должен работать прибор, передающий данные о ее движении в региональную информационно-навигационную систему. Аппаратура имелась, однако данные передавались с перебоями.

«Так, в июне 2017 года зафиксировано 13 случаев необеспечения передачи информации; в июле 2017 года -18 случаев; в августе 2017 года -16 случаев, в том числе 1 случай — в отношении 2 транспортных средств (то есть маршрут №71м2 в этот день полностью не обслуживался)», — говорится в пресс-релизе.

Перевозчик ничего не сделал для исправления ситуации: в сентябре зафиксировали 11 случаев, когда передатчики на маршрутках не работали, в октябре — 14, в ноябре — 11.

В итоге управление транспорта администрации Рязани потребовало через суд аннулировать выданное предприятию свидетельство, которое дает право на перевозки по маршруту №71м2.

Арбитражный суд удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу.


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