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17:36, 15 марта 2018 3 916
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Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото

Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в будущий завод по производству колясок в Рязани. Работа компании «Триумф» начнется уже в сентябре 2018 года.

«На заводе будет производится полный цикл работ от проектирования деталей до финальной сборки колясок, подобных аналогов пока в стране нет, — отметил председатель ассоциации производителей детских кресел „Приоритет“ Михаил Стройков. — Коляски будут доступнее по цене, чем европейские, но такие же по качеству. Наша продукция уже востребована в Европе, но мы ставим цели продавать ее и в Америке».

На новом производстве появится современное оборудование: итальянские покрасочные линии, автоматизированные трубогибы, кривошипные прессы. Завод будет производить 200 тысяч колясок в год, что составит 20% всего рынка в России.

Перед символической закладкой Любимову показали образцы продукции, которую распечатали на 3D принтере. По словам Стройкова, коляски весят около 11 кг и помещаются во все лифты, а также багажники машин.

Губернатор ответил, что строительство подобного завода в Рязанской области свидетельствуют об инвестиционной привлекательности региона. «При запуске на полную мощь в производстве задействуют около 400 рабочих мест, это очень важно. Коляски — это социально-значимый товар. Если коляски, произведенные в Рязани, будут продавать по всей области, то это создаст хороший образ региону», — подчеркнул Любимов.

После церемонии губернатор осмотрел завод «ПластПрофи», который будет производить детали для будущих колясок.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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