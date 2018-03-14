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15:16, 14 марта 2018 386
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Житель Татарстана «ударился в бега» после кражи коньяка и колбасы в Рыбном

Житель Татарстана «ударился в бега» после кражи коньяка и колбасы в Рыбном

В Рыбном жителя Татарстана осудили за кражу коньяка и колбасы. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

В мае 2017 году двое знакомых выпивали в лесопосадке около деревни Баграмово Рязанской области. После того, как алкоголь закончился, молодые люди направились в ближайший магазин «Дикси».

Не сообщив о своих намерениях другу, один из мужчин спрятал в одежду несколько бутылок коньяка, колбасу и шоколад и вышел из магазина. После этого они пошли обратно в лесопосадку, где продолжили распивать спиртное.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ было направлено в суд в июле 2017 года, однако обвиняемый сбежал и был объявлен в розыск. В марте 2018 года полицейские его нашли и обеспечили явку в судебное заседание.

Мужчине назначили 160 часов обязательных работ.


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1 день назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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