Житель Татарстана «ударился в бега» после кражи коньяка и колбасы в Рыбном

В Рыбном жителя Татарстана осудили за кражу коньяка и колбасы. Об этом сообщили на
В мае 2017 году двое знакомых выпивали в лесопосадке около деревни Баграмово Рязанской области. После того, как алкоголь закончился, молодые люди направились в ближайший магазин «Дикси».
Не сообщив о своих намерениях другу, один из мужчин спрятал в одежду несколько бутылок коньяка, колбасу и шоколад и вышел из магазина. После этого они пошли обратно в лесопосадку, где продолжили распивать спиртное.
Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ было направлено в суд в июле 2017 года, однако обвиняемый сбежал и был объявлен в розыск. В марте 2018 года полицейские его нашли и обеспечили явку в судебное заседание.
Мужчине назначили 160 часов обязательных работ.