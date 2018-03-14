В Рязани вернулись к идее запуска студенческого спутника в космос. В среду, 14 марта, официально опубликовали распоряжение областного правительства о создании рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с разработкой и созданием радиолюбительского спутника «Циолковский — Рязань».
В нее вошли представители правительства, Радиоуниверситета, «Политеха», РГУ, конструкторских бюро «Спектр», «Глобус», Приборного завода и «Красного знамя», технического предприятия «Гранит», ракетно-космической корпорации «Энергия».
Напомним, ранее аппарат