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10:00, 14 марта 2018 682
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В Рязани вернулись к идее запуска студенческого спутника в космос

В Рязани вернулись к идее запуска студенческого спутника в космос

В Рязани вернулись к идее запуска студенческого спутника в космос. В среду, 14 марта, официально опубликовали распоряжение областного правительства о создании рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с разработкой и созданием радиолюбительского спутника «Циолковский — Рязань».

В нее вошли представители правительства, Радиоуниверситета, «Политеха», РГУ, конструкторских бюро «Спектр», «Глобус», Приборного завода и «Красного знамя», технического предприятия «Гранит», ракетно-космической корпорации «Энергия».

Напомним, ранее аппарат планировали запустить в 2017 году. Сообщалось, что спутник уже собрали студенты и преподаватели РГРТУ.


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