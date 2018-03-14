В Рязани пройдет фестиваль «Крымская весна». Об этом сообщили на
В воскресенье, 18 марта, в 14:00 на улице Почтовой состоится концерт с участием артистов музыкального театра, мужского вокально-инструментального ансамбля «Славяне», поэты и писатели представят свои прозведения.
На празднике пройдут викторины, конкурсы, спортивные соревнования, будет работь гастрономическая площадка.
«Крымской весной» откроются дни республики Крым в Рязанской области, в ходе которых состоятся деловые, научно-образовательные и культурные мероприятия.
Напомним, ранее Рязанская область и Крым