Следователи предупредили рязанцев об опасных сосульках. Пресс-служба регионального СУ СКР
«Находясь на улице, гражданам следует обращать внимание на скопление снега, сосулек и наледи на крышах домов и козырьках подъездов, стараться не подходить близко к стенам домов, не заходить за ограждения опасных участков местности. Также необходимо соблюдать технику безопасности, поднимаясь на крышу для уборки снега», — говорится в сообщении.
В прессс-службе отметили, что из-за серьезных травм прохожих собственники домов, сотрудники управляющих компаний и руководители организаций могут понести уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.
«Во избежание негативных последствий следственное управление рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи», — подчеркнули в следственном управлении.
Также следователи попросили горожан сообщать в администрацию о снежных наледях и сосульках.