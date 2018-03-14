На пожаре в рыбновском селе погиб 82-летний мужчина

На пожаре в рыбновском селе Костино погиб 82-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании в многоквартирном доме
Причину пожара выясняют.
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Фото: Издательство «Пресса»
На пожаре в рыбновском селе Костино погиб 82-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании в многоквартирном доме
Причину пожара выясняют.
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