В рязанском селе загорелся многоквартирный дом

В среду, 14 марта, в рыбновском селе Костино загорелся многоквартирный дом. На место выехали семь пожарных расчетов. Об этом сообщило издательство «
С огнем борются 18 пожарных и добровольная пожарная команда СПК «Новоселки».
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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 14 марта, в рыбновском селе Костино загорелся многоквартирный дом. На место выехали семь пожарных расчетов. Об этом сообщило издательство «
С огнем борются 18 пожарных и добровольная пожарная команда СПК «Новоселки».
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