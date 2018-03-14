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11:27, 14 марта 2018 711
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В рязанском селе загорелся многоквартирный дом

В рязанском селе загорелся многоквартирный дом

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 14 марта, в рыбновском селе Костино загорелся многоквартирный дом. На место выехали семь пожарных расчетов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

С огнем борются 18 пожарных и добровольная пожарная команда СПК «Новоселки».


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1 день назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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