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17:52, 13 марта 2018 1 427
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В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога

В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога

В Сасове женщина умерла после обращения к стоматологу. Об этом RZN.info рассказали знакомые скончавшейся.

Во вторник, 6 марта, 36-летняя местная жительница обратилась в Сасовскую ЦРБ для удаления зуба.

«Врач ей наковыряла и послала в платную клинику. После ей стало плохо 1,5 суток головные боли, рвота и температура. Терапевт поставила грипп, сделала назначения и ушла. Скорая тоже делали укол и уезжали, госпитализировать не стали. Последняя скорая была в 12 ночи, а через 2 часа она умерла», — рассказала собеседница [орфография и пунктуация соблюдены].

По ее словам, врачи пока не определили причину смерти. «Она не болела, работала, причем физически. Была здоровая и жизнерадостная, у нее осталась маленькая дочка», — заключила знакомая умершей.

В пресс-службе областного минздрава смерть жительницы Сасова подтвердили. Причины будут известны после проведения патологоанатомической и химико-токсикологической экспертизы.


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