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11:30, 13 марта 2018 546
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В Рязанской области официально появился «Солотчинский парк»

В Рязанской области официально появился «Солотчинский парк»

В Рязанской области официально появился «Солотчинский парк». Постановление регионального правительства опубликовали во вторник, 13 марта.

В государственный природный заказник областного значения вошли леса Солотчи, Агропустыни и Деулина. Общая площадь территории 10 922 гектара.

На территории заказника запрещается вырубка деревьев, создание свалок, выжигание растительности, применение ядохимикатов, разведка и добыча полезных ископаемых, захоронение отходов, предоставление участков для жилищного строительства, а также сбор и добыча растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Сейчас на территории заказника более 700 растений, из которых 11 видов занесены в Красную книгу Рязанской области, 268 видов позвоночных (50 в Красной книге), 240 видов беспозвоночных (17 в Красной книге).


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