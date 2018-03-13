В Рязанской области официально появился «Солотчинский парк». Постановление регионального правительства опубликовали во вторник, 13 марта.
В государственный природный заказник областного значения вошли леса Солотчи, Агропустыни и Деулина. Общая площадь территории 10 922 гектара.
На территории заказника запрещается вырубка деревьев, создание свалок, выжигание растительности, применение ядохимикатов, разведка и добыча полезных ископаемых, захоронение отходов, предоставление участков для жилищного строительства, а также сбор и добыча растений и животных, занесенных в Красную книгу.
Сейчас на территории заказника более 700 растений, из которых 11 видов занесены в Красную книгу Рязанской области, 268 видов позвоночных (50 в Красной книге), 240 видов беспозвоночных (17 в Красной книге).