Дело убитого в поножовщине курсанта ФСИН передали в следком

Дело убитого в поножовщине курсанта академии ФСИН передали в следственный комитет. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Материалы уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передали в Московский следственный отдел, так как пострадавший
Напомним, 4 марта курсанты академии отмечали день рождения на съемной квартире. Во время праздника произошла ссора, в ходе которой мужчина