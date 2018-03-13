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12:17, 13 марта 2018 1 884
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Аудиторы проверят средства, выделенные на центр единоборств в Рязани

Аудиторы проверят средства, выделенные на центр единоборств в Рязани

Аудиторы проверят средства, выделенные на центр единоборств в Рязани. Об этом сообщил сайт Контрольно-счетной палаты региона.

С 16 марта начнется проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на работы по строительству объекта.

«Проверке подвергнутся средства федерального и областного бюджетов, израсходованные министерством строительного комплекса Рязанской области на строительство объекта. Выборочно будут проведены контрольные обмеры фактически выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ, планируется проведение инвентаризации установленного оборудования», — отмечается в сообщении.

Напомним, центр спортивных единоборств в Рязани откроется в этом году.

Фото ЖК «Метропарк»


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