Аудиторы проверят средства, выделенные на центр единоборств в Рязани. Об этом сообщил
С 16 марта начнется проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на работы по строительству объекта.
«Проверке подвергнутся средства федерального и областного бюджетов, израсходованные министерством строительного комплекса Рязанской области на строительство объекта. Выборочно будут проведены контрольные обмеры фактически выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ, планируется проведение инвентаризации установленного оборудования», — отмечается в сообщении.
Напомним, центр спортивных единоборств в Рязани
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