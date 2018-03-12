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14:20, 12 марта 2018 1 998
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В Рязани отметили 60-летие выкупленного меценатом ордена

В Рязани отметили 60-летие выкупленного меценатом ордена

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 12 марта, в Рязани отметили 60-летие Ордена Ленина. В 1958 году награду присвоили региону, а Никита Хрущев лично передал ее первому секретарю Рязанского обкома партии Алексею Ларионову.

Губернатор области Николай Любимов напомнил собравшимся ветеранам, общественникам и почетным гражданам региона, что некоторое время орден был утерян, но благодаря меценату награду выкупили и вернули Рязанской области. Сейчас орден выставлен в здании правительства региона.

Любимов поздравил рязанцев со знаменательной датой и отметил, что область получила Орден Ленина за выдающиеся достижения в АПК. «Это было непростое время, после войны наша страна восстанавливала народное хозяйство, большой вклад в эту работу внесли рязанцы. В колхозах увеличивался тракторный парк, активно развивалось животноводство посевные, площади. Мы с гордостью вспоминаем наших предшественников, учимся у них трудиться. Мы принимаем победную эстафету у старшего поколения. Цифры и факты это подтверждают», — заявил губернатор.

Он также напомнил, что в 2017 году в регионе собрали рекордный урожай зерна — более 2 млн тонн. «Кроме того, впервые удалось нарастить поголовье коров и выйти на объем производства молока более 350 тысяч тонн», — добавил глава региона.

По его словам, «намеченный вектор развития» области продолжится за счет привлечения инвестиций.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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