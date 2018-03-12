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10:32, 12 марта 2018 4 011
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Рязанцы посоветовали укушенному енотовидной собакой лыжнику срочно сделать прививку от бешенства

Рязанцы посоветовали укушенному енотовидной собакой лыжнику срочно сделать прививку от бешенства

Рязанцы посоветовали укушенному енотовидной собакой лыжнику срочно сделать прививку от бешенства. В комментариях к новости в соцсетях и на сайте RZN.info люди отмечали, что, судя по поведению животного, оно заражено бешенством — болезнью, которая при передаче человеку ведет почти к 100% смертности.

«Автору ролика необходимо не лыжи обеззаразить, а пулей мчаться в травмпункт и делать уколы от бешенства, каким бы несерьезным не казался покус — у енота классическая клиническая картина заболевания. В противном случае — смерть», — отметил один из пользователей [орфография и пунктуация сохранены].

Кроме того, на редакционную почту пришло несколько писем, в которых рязанцы призывают найти мужчину, чтобы он срочно обратился за помощью.

«Если у человека повреждена кожа — есть всего 48 часов для оказания ему помощи: требуется немедленная вакцинация от бешенства, далее — 100% смерть. Прошу срочно предпринять меры для розыска автора видео и извещения его об этом», — говорится в письме неравнодушной рязанки [орфография и пунктуация сохранены].

Напомним, в воскресенье, 11 марта, в соцсетях появилось видео, на котором на гуляющего по лесу рязанца напала енотовидная собака. Животное укусило мужчину за ботинок, а потом начало грызть лыжу.

При этом автор записи утверждает, что зверю не удалось прокусить ботинок: «Прямого укуса енотом не было, прихватил только за лыжный ботинок, ботинок толстый и высокий с пластиковой рамой».


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