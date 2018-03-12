Рязанцы посоветовали укушенному енотовидной собакой лыжнику срочно сделать прививку от бешенства. В комментариях к новости в соцсетях и на сайте RZN.info люди отмечали, что, судя по поведению животного, оно заражено бешенством — болезнью, которая при передаче человеку ведет почти к 100% смертности.
«Автору ролика необходимо не лыжи обеззаразить, а пулей мчаться в травмпункт и делать уколы от бешенства, каким бы несерьезным не казался покус — у енота классическая клиническая картина заболевания. В противном случае — смерть», — отметил один из пользователей [орфография и пунктуация сохранены].
Кроме того, на редакционную почту пришло несколько писем, в которых рязанцы призывают найти мужчину, чтобы он срочно обратился за помощью.
«Если у человека повреждена кожа — есть всего 48 часов для оказания ему помощи: требуется немедленная вакцинация от бешенства, далее — 100% смерть. Прошу срочно предпринять меры для розыска автора видео и извещения его об этом», — говорится в письме неравнодушной рязанки [орфография и пунктуация сохранены].
Напомним, в воскресенье, 11 марта, в соцсетях появилось видео, на котором на гуляющего по лесу рязанца
При этом автор записи утверждает, что зверю не удалось прокусить ботинок: «Прямого укуса енотом не было, прихватил только за лыжный ботинок, ботинок толстый и высокий с пластиковой рамой».