В мусорном баке в Песочне нашли недоставленные письма. Фото и видео

Рязанка обнаружила в одном из мусорных баков во дворе в Песочне запечатанные письма и посылки. Видео и фото девушка опубликовала в Instagram.
«"Почта России» знает свою работу. Главное выкинуть в мусорку, не по адресу назначения", — прокомментировала автор записи.
Пользователи начали активно обсуждать ситуацию.
«А потом удивляемся, почему посылки не получаем, где же они затерялись и так далее», — возмутилась одна из подписчиц.
Как отметила автор записи, видео и фото сняты по адресу улица Тимуровцев, дом №6, корпус 1.
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