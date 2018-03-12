«Вестей из Германии я так и не дождусь». Рязанец рассказал об одном из выброшенных в мусорку писем

Рязанец рассказал об одном из выброшенных в мусорку писем. Денис Серов ждал корреспонденции из Германии.
«Ждал письма из-за границы. Жаль конечно, что ничего оттуда уже не прочесть. Вчера друг увидел в ленте Instagram фото с письмами в мусорке и сразу позвонил. Ну, у меня нет времени ходить выяснять — там ничего особо ценного нет. Выходит письма из Германии я так и не дождусь», — отметил мужчина в беседе с корреспондентом RZN.info.
Письмо должно было прийти в почтовое отделение № 37 по адресу: улица Новоселов, дом №5.
В пресс-службе «Почты России» сообщили, что ведется служебное расследование.
Напомним, в воскресенье, 12 марта, рязанка