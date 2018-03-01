Рязанская группа «Кудри» выступила на детской премии «МУЗ-ТВ»

Рязанская группа «Кудри» выступила на ежегодной детской премии Kinder Muz Awards — 2017. Эфир с участием юных исполнительниц показали в эфире «МУЗ-ТВ» в четверг, 1 марта.
Девушки исполнили песню «Кудри», которую они представили на «Детском Евровидении-2017».
Премия Kinder Muz Awards проводится уже пять лет. Почетными гостями вечера стали Ольга Бузова, Дима Билан, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алексей Воробьев и другие российские артисты.
Номинанты премии — исполнители в возрасте до 18 лет. Победителям вручали традиционные «тарелки МУЗ-ТВ», выполненные в уменьшенном варианте.
Фото со страницы Ангелины Грязевой «ВКонтакте»