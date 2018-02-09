В Южном промузле запретят парковаться

Около дома №7 на улице Южный промузел запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Изменения вступят в силу с 10 февраля. Парковку на улице запретят «в целях обеспечения встречного разъезда автотранспорта».
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Около дома №7 на улице Южный промузел запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Изменения вступят в силу с 10 февраля. Парковку на улице запретят «в целях обеспечения встречного разъезда автотранспорта».
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Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.