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18:42, 9 февраля 2018 1 888
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В Южном промузле запретят парковаться

В Южном промузле запретят парковаться

Около дома №7 на улице Южный промузел запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Изменения вступят в силу с 10 февраля. Парковку на улице запретят «в целях обеспечения встречного разъезда автотранспорта».


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2 дня назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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