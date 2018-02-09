На въезде в Рязань четыре ночи подряд будут перекрывать движение на 45 минут

В Рязани в ночное время будут перекрывать движение на подъезде к пересечению трасс М-5 (район Южной окружной дороги) и Михайловского шоссе. Об этом редакции RZN.info сообщил подрядчик в пятницу, 9 февраля.
На этом участке дороги запланированы строительные работы по возведению эстакады с 14 по 17 февраля:
- 14 февраля с 04:00 до 05:00;
- 15 февраля с 04:00 до 06:00;
- 16 февраля с 04:00 до 06:00;
- 17 февраля с 04:00 до 06:00.
В указанный период времени будут монтировать балки, при этом движение по улице Ситниковской будут полностью перекрывать. Монтаж одной балки займет не более 45 минут.