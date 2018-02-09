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12:58, 9 февраля 2018 4 070
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На въезде в Рязань четыре ночи подряд будут перекрывать движение на 45 минут

На въезде в Рязань четыре ночи подряд будут перекрывать движение на 45 минут

В Рязани в ночное время будут перекрывать движение на подъезде к пересечению трасс М-5 (район Южной окружной дороги) и Михайловского шоссе. Об этом редакции RZN.info сообщил подрядчик в пятницу, 9 февраля.

На этом участке дороги запланированы строительные работы по возведению эстакады с 14 по 17 февраля:

  • 14 февраля с 04:00 до 05:00;
  • 15 февраля с 04:00 до 06:00;
  • 16 февраля с 04:00 до 06:00;
  • 17 февраля с 04:00 до 06:00.

В указанный период времени будут монтировать балки, при этом движение по улице Ситниковской будут полностью перекрывать. Монтаж одной балки займет не более 45 минут.


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