В новом ЗАГСе на месте бывшего «Планетария» появится электронная очередь

Стали известны подробности реконструкции бывшего «Планетария» под новый ЗАГС. Согласно документам на сайте госзакупок, в обновленном здании на Московском шоссе будет два зала в котором предусмотрены два отдельных входа.
Посетителей будут принимать по электронной очереди, вестибюль ЗАГСа вместит до 100 человек. Также будет функционировать помещение для вручения документов на 50 человек, в нем будут чествовать юбиляров семейной жизни, торжественно регистрировать рождение.
В зале для торжеств на первом этаже разместят комнату для невесты и жениха вместимостью по 10 человек каждая, холл для ожидания и гардеробную рассчитанные на 300 человек, на втором этаже разместят конференц-зал на 120 человек.
На территории рядом с обновленным ЗАГСом уложат новую брусчатку, поставят уличное освещение и лавочки, а также оборудуют стоянку для машин и автобусов. Средства на реконструкцию выделят из регионального бюджета. Напомним, ЗАГС в здании бывшего «Планетария» откроют летом 2019 года.