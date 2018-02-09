В ночь на пятницу с рязанских улиц вывезли почти полторы тысячи кубометров снега

В ночь на пятницу, 9 февраля, с рязанских улиц вывезли 1,3 тысячи кубометров снега. Об этом сообщил
Снег с улиц Свободы, Новой, Сенной, Праволыбедской, Есенина, Маяковского, Московского шоссе, Кремлевского вала и площади Театральной вывозили 80 единиц техники. На уборку выходили 19 самосвалов, 15 погрузчиков, пять тракторов, четыре грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью 22 пескоразбрасывателя. В работах приняли участие более 60 рабочих.
Всего с начала зимнего сезона вывезли более 58 тысяч кубометров снега.