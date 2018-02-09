Штраф за отсутствие полиса ОСАГО планируют увеличить в шесть раз

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может вырасти. Законопроект об увеличении штрафа планируют рассмотреть на весенней сессии в Госдуме, сообщает
Сейчас плата составляет 800 рублей, но она может вырасти до пяти тысяч.
Отмеается, что основной задачей закона является привлечение водителей к обязательному страхованию.
«Законопроект не ставит перед собой цель просто увеличить штраф. Основная задача — это чтобы обязательное страхование все-таки стало обязательным. Само слово „обязанность“ подразумевает, что мы обязаны, ведь когда мы становимся автомобилистами, то берем на себя повышенный риск и ответственность страховать свое транспортное средство», — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
По мнению депутата, повышение ответственности за отсутствие ОСАГО и сложность с покупкой полиса — «это две разные проблемы», передает