Рязанский цирк пообещали открыть летом

Рязанский цирк откроют летом 2018 года. Об этом заявил его финансовый директор Анатолий Орлов, пишут «Рязанские ведомости».
По словам управленца, техническую часть генподрядчик гарантирует завершить в марте, официальное открытие цирка состоится летом, а выступления начнутся в сентябре.
«Ход и динамику проведения всех работ контролируют представители Росгосцирка и министерство культуры РФ. Финансирование осуществляется без сбоев», — заявил Орлов.
Он отметил, что в настоящее время приводятся в порядок основной и репетиционный манежи, помещения для животных, бригада отделочников работает в зале и фойе, проложены воздуховоды, установлена и проверена система пожарной сигнализации и пожаротушения.
Он также рассказал, что цирк заказал новый ковер для манежа и занавес. Полностью обновили световое и звуковое оборудование.