Рязанцам вручили премию «Человек года». Награждение прошло в пятницу, 9 февраля, после обращения губернатора Николая Любимова.
Победителями региональной акции «Человек года» за 2017 год стали:
- «Образование» — Екатерина Смалева (учитель-логопед детского сада №130);
- «Здравоохранение» — Дмитрий Карпов (заведующий урологическим отделением ОКБ);
- «Культура» — Наталья Мошкина (замдиректора детской школы искусств №5 города Рязани);
- «Предпринимательство» — Иван Золотарев (директор общества Сапожковские минеральные воды);
- «Промышленное производство» — Сергей Колесников (президент корпорации «Технониколь»);
- «Строительство» — Алексей Чериков (автокрановщик шестого разряда рязанской передвижной механизированной колонны);
- «Автотранспорт» — Александр Курбатов (водитель автобуса Скопинского парка междугородных перевозок);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» — Алексей Игошин (слесарь-сантехник пятого Жилищно-эксплуатационного управления № 10 Рязани);
- «Сельское хозяйство» — Наталья Титова (доярка общества «Малинки» Михайловского района);
- «Молодежная политика» — Кристина Зорина (руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».
Кроме того, по итогам года лучшим муниципальным районом области стал Скопинский, городом — Сасово.
Самым эффективным министром признали Вячеслава Меньшова (минстрой), а менеджером — зампреда правительства Виталия Артемова.