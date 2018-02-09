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14:51, 9 февраля 2018 774
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Рязанцам предложили квартиры за городом в жилом доме «Рассвет»

Рязанцам предложили квартиры за городом в жилом доме «Рассвет»

Строительные работы в многоэтажке рядом с ЖК «Дядьково» завершились.

Застройщик — фонд «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района» — предлагает уже готовые квартиры с индивидуальным отоплением, остекленными лоджиями и просторными кухнями. Рядом с домом благоустроена территория, есть детские площадки и пандусы.

«Рассвет» располагается в экологичном районе рядом с рекой, в трех километрах от Рязани и неподалеку от крупного гипермаркета. «Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни», — рассказали о новом доме в компании застройщика.

Для покупателей работают льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья.

Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию узнать на сайте.


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Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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