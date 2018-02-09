Рязанцам предложили квартиры за городом в жилом доме «Рассвет»

Строительные работы в многоэтажке рядом с ЖК «Дядьково» завершились.
Застройщик — фонд «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района» — предлагает уже готовые квартиры с индивидуальным отоплением, остекленными лоджиями и просторными кухнями. Рядом с домом благоустроена территория, есть детские площадки и пандусы.
«Рассвет» располагается в экологичном районе рядом с рекой, в трех километрах от Рязани и неподалеку от крупного гипермаркета. «Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни», — рассказали о новом доме в компании застройщика.
Для покупателей работают льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья.
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