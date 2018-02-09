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13:59, 9 февраля 2018 753
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Полиция поймала рязанцев, перевозивших героин из Москвы

Полиция поймала рязанцев, перевозивших героин из Москвы

Рязанские полицейские пресекли перевозку героина из Москвы в Рязань. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что злоумышленники планируют доставить в город партию смертельно опасного вещества. Правоохранители остановили «девятку» на трассе около села Тюшево, которая двигалась в сторону Рязани.

В салоне автомобиля находились рязанцы 23-х, 25-ти и 26 лет. Выяснилось, что один из пассажиров ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Во время личного досмотра у каждого из молодых людей нашли контейнеры с героином, сами они находились в состоянии наркотического опьянения. Сумма изъятого вещества составила десять граммов.

Злоумышленники приобрели наркотик в Москве.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ — (незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Проводится расследование.


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