Полиция поймала рязанцев, перевозивших героин из Москвы

Рязанские полицейские пресекли перевозку героина из Москвы в Рязань. Об этом сообщила
Оперативникам стало известно, что злоумышленники планируют доставить в город партию смертельно опасного вещества. Правоохранители остановили «девятку» на трассе около села Тюшево, которая двигалась в сторону Рязани.
В салоне автомобиля находились рязанцы 23-х, 25-ти и 26 лет. Выяснилось, что один из пассажиров ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.
Во время личного досмотра у каждого из молодых людей нашли контейнеры с героином, сами они находились в состоянии наркотического опьянения. Сумма изъятого вещества составила десять граммов.
Злоумышленники приобрели наркотик в Москве.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ — (незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Проводится расследование.