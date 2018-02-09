Подвез. В Сасове водитель уехал с кошельком и телефоном пассажира

В Сасове водитель уехал с кошельком и телефоном пассажира. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
Случай произошел 16 ноября 2017 года. Мужчина подвозил потерпевшего к кафе. Пассажир вышел из автомобиля, оставив в салоне кошелек с пятью тысячами рублей и сотовый телефон. Водитель не стал дожидаться и скрылся с имуществом потерпевшего.
Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба потерпевшему).
Суд признал его виновным и приговорил к году лишение свободы. В момент преступление он находился на испытательном сроке после другого приговора. В результате ему назначили по совокупности один год и четыре месяца лишения свободы.