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12:47, 9 февраля 2018 2 439
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Подвез. В Сасове водитель уехал с кошельком и телефоном пассажира

Подвез. В Сасове водитель уехал с кошельком и телефоном пассажира

В Сасове водитель уехал с кошельком и телефоном пассажира. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Случай произошел 16 ноября 2017 года. Мужчина подвозил потерпевшего к кафе. Пассажир вышел из автомобиля, оставив в салоне кошелек с пятью тысячами рублей и сотовый телефон. Водитель не стал дожидаться и скрылся с имуществом потерпевшего.

Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба потерпевшему).

Суд признал его виновным и приговорил к году лишение свободы. В момент преступление он находился на испытательном сроке после другого приговора. В результате ему назначили по совокупности один год и четыре месяца лишения свободы.


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1 день назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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