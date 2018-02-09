Нагрузка на рязанских судей выросла в полтора раза

Количество обращений в Арбитражный суд Рязанской области возросло. Об этом сообщила председатель суда Лариса Митяева на отчетном совещании в пятницу, 9 февраля.
На мероприятии она выступила с докладом о результатах работы за 2017 год. По словам Митяевой, за минувший период поступило 9 596 исков, что на 33% больше, чем в 2016 году. Председатель добавила, что значительное увеличение показателей произошло в части разрешения споров о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций по заявлениям от Пенсионного фонда.
В целом за минувший год нагрузка на судей выросла в полтора раза, что, как отметили в докладе, не отразилось на качестве работы суда.
В своем выступлении Митяева рассказала, что в 2018 году Арбитражный суд намерен повысить качество правосудия.
Николай Любимов, присутствующий на совещании, поблагодарил «коллег» за высокий уровень работы: «Стоит отметить вашу работу по повышению открытости своей деятельности, использования ресурсов „интернет“ для предоставления гражданам и организациям оперативных сведений о ходе рассмотрения дел и их результатах. Это очень важно, особенно сегодня, когда в Рязанской области органы власти областные и муниципальные начинают переходить в