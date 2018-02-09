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22:00, 9 февраля 2018 579
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На съезде РСПП Путину рассказали анекдот про тракториста 1

На съезде РСПП Путину рассказали анекдот про тракториста

Фото: Pixabay.com

На съезде Российского союза промышленников и Владимиру Путину рассказали анекдот про тракториста. Таким образом миллиардер Владимир Лисин описал поддержку бизнеса со стороны властей, передает РБК.

«Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: вы знаете, у нас проблемы — посевная на носу, а кузнец запил. Запил кузнец. Надо что-то сделать», — начал Лисин.

Согласно шутке, среди вариантов наказания фигурировали лечение от алкоголизма, лишение работника квартальной премии и применение насилия — «набить морду».

«А давайте его изнасилуем! Председатель руками разводит: что за предложение, вы что, с ума посходили? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста! — Почему его? — А у нас их двое!» — закончил шутку Лисин. «Мы иногда таким образом принимаем решения», — подытожил рассказчик.

Как пояснил Лисин, механизмы стимулирования бизнеса страдают от вводимых затем ограничений, передает корреспондент РБК.

Путин предложил свой вариант концовки анекдота. «Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет», — пошутил президент.


© RZN.info

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