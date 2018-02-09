Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:28, 9 февраля 2018 902
 0    0

На площади Ленина столкнулись две маршрутки 1

На площади Ленина столкнулись две маршрутки

На площади Ленина в Рязани столкнулись две маршрутки. Фото с места происшествия опубликовано в инстаграме.

Согласно описанию к видео, авария произошла около 19:20.

Подробности аварии станут известны позднее.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
22:28, 9 февраля 2018
На площади Ленина столкнулись две маршрутки 1
20:59, 9 февраля 2018
В Ярославле водитель наехал на упавшую на переходе женщину. Видео 1
17:41, 9 февраля 2018
В Путятинском районе «Приора» улетела в реку 2
14:47, 9 февраля 2018
Сгоревший у автоколонны № 1310 автобус оказался служебным
14:10, 9 февраля 2018
В Рязани сгорел автобус автоколонны №1310. Фото 6
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 30 января 2018 22 882
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 12
14:07, 8 февраля 2018 20 876
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
10:34, 3 февраля 2018 20 304
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 13
14:36, 1 февраля 2018 19 476
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 537
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум