На площади Ленина столкнулись две маршрутки

На площади Ленина в Рязани столкнулись две маршрутки. Фото с места происшествия опубликовано в инстаграме.
Согласно описанию к видео, авария произошла около 19:20.
Подробности аварии станут известны позднее.
Столкнулись 2 маршрутки площадь ленина. Примерно 19.20 А 87 если не ошибаюсь втарая не разглядел @___n.i.k.i.t.a.a___ #подслушанорязань #сегодняврязани #рязань #рязаньсити #рязанскаяобласть #михайлов #рыбное #сасово #скопин #шилово #кораблино #новомичуринск #rzn#rzn_life#rzncity #ryazan #62 #ryazancity #rzn_city #rzn62 #rzn #progorod62 #ryazan_foto #касимов #ряжск