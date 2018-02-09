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16:04, 9 февраля 2018 788
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На открытии Игр в Пхенчане российские спортсмены прошли под олимпийским флагом 3

На открытии Игр в Пхенчане российские спортсмены прошли под олимпийским флагом

На открытии Игр в южнокорейском Пхенчане российские спортсмены прошли под олимпийским флагом. Спортсмены были в серых пуховиках, джинсах, серых ботинках, белых шарфах и шапках без российского флага и иных символов РФ, передает «Интерфакс».

Россиянам пришлось пройти в форме без национальных знаков из-за решения Международного олимпийского комитета, который отстранил ОКР и запретил спортсменом из РФ выступать под национальным флагом.

Российская команда на этих играх называется «Объединенные атлеты из России». Всего на МОК выдал приглашения 169 россиянам, однако незадолго до старта от участия отказалась конькобежка Ольга Граф.


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