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10:24, 9 февраля 2018 2 856
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Мигрант предстанет перед судом за разбой и изнасилование 17-летней рязанки 2

Мигрант предстанет перед судом за разбой и изнасилование 17-летней рязанки

Рязанец предстанет перед судом за разбой и изнасилование 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Преступление произошло поздним вечером 7 марта 2017 года. По версии следствия, обвиняемый и его приятель, 1993 года рождения, напали на проходившую мимо них 17-летнюю девушку.

Угрожая пневматическим пистолетом они затащили ее в недостроенный дом, где изнасиловали, отобрали деньги и телефон. Злоумышленников задержали уже на следующий день. Подозреваемые оказались лицами без гражданства.

Первый из них вскоре предстанет перед судом за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ), изнасилование (часть 3 статьи 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ).

Дело второго соучастника выделили в отдельное производство. Его признали невменяемым, суд будет решать вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.


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