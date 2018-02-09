Любимов рассказал о жизни в Лондоне и отношениях с рязанской элитой

Николай Любимов рассказал о жизни в Лондоне и об отношениях с рязанской элитой. Интервью с главой региона вышло на телеканале
Николай Любимой отметил, что учился в Лондоне английскому языку. Далее он пояснил почему этой информации нет в его официальной биографии: «Там выдаются сертификаты, там не выдаются дипломы об окончании какого-то учебного заведения. Потому смысла указывать нет».
В интервью глава региона также рассказал о своих отношениях с рязанской элитой. По его словам, с приходом на пост губернатора ему пришлось заслужить ее доверие: «Я думаю, элиты смогли убедиться, во-первых, что я не собираюсь обращаться с ними нечестными методами, что я действительно собираюсь сделать для региона что-то хорошее». Также Любимов добавил, что к каждому нужен свой подход: «Все они готовы сейчас, на мой взгляд, работать на благо рязанской земли».
Кроме того, темой для обсуждения стал закон о введении внешнего управления в регионах. «При переходе на внешнее управление естественно теряется оперативность, принятие решений замедляется, реализация решений этих тоже тормозится и это не способствует улучшению дел в регионе», — сказал губернатор. Он добавил, что Рязанской области «опасаться нечего», так как по качеству управления финансами в 2017 году она заняла первое место.
Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»