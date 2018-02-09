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18:07, 9 февраля 2018 604
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Ковалев займется в Совфеде проблемой обманутых дольщиков

Ковалев займется в Совфеде проблемой обманутых дольщиков

Олег Ковалев займется в Совете федерации проблемой обманутых дольщиков. Об этом сенатор от Рязанской области рассказал RZN.info в пятницу, 9 февраля.

Он отметил, что уже адаптировался на новом месте работы в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, делам Севера.

«Меня волнуют две темы, которые стоит корректировать: строительство жилья и ЖКХ. Нужно уходить от долевого принципа строительства к проектному, чтобы продавались уже готовые квартиры», — заявил Ковалев.

Он подчеркнул, что в Рязани проблемы с обманутыми дольщиками решаются, но есть регионы где «вопрос стоит острее».

«По поручению президента ведется работа по созданию законодательной базы и я принимаю в ней активное участие», — подчеркнул Ковалев.

Он отметил, что в сфере ЖКХ есть «много резервов, чтобы поднять качество услуг и улучшить контроль за тарифами».

Помимо профильного комитета Ковалев займется межбюджетными отношениями между федеральным центром и регионами. В частности сенатор будет работать в комиссии при комитете по экономической политике с правом совещательного голоса.

Экс-губернатор Рязанской области заявил, что реже стал появляться в Рязани.

«Сейчас сосредоточен на работе в Москве, но не забываю о регионе. Слежу как развивается область, провожу приемы, общаюсь с правительством, депутатским корпусом и губернатором, чтобы „напитываться“ информацией и проблемами региона», — заключил Ковалев.


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