«Дружба». Житель Касимовского района угрожал распилить знакомого

Житель Касимовского района попал под следствие за угрозу убийством. Об этом сообщила пресс-служба
21-летний мужчина поссорился с 30-летним знакомым. «В ходе ссоры последний взял бензопилу и высказал в адрес заявителя угрозу убийством. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, мужчина обратился за помощью в полицию», — говорится в сообщении.
Злоумышленника разыскали, бензопилу изъяли. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).