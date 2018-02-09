Алиментщика из Скопина наказали сотней часов обязательных работ. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.
Согласно решению суда, мужчина должен был каждый месяц платить за три тысячи рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, но расставаться с деньгами он не спешил. Взысканием занялся пристав-исполнитель.
Каких либо счетов или имущества у него в собственности не нашли. Сотрудники ФССП отправляли нарушителя на биржу труда, но тот не собирался устраиваться на работу и платить деньги.
Когда сумма долга приблизилась к 200 тысячам рублей, пристав составил протокол и направил в суд. В итоге нарушителю назначили 110 часов обязательных работ