«Аэрофлот» усилит контроль за ручной кладью

Компания «Аэрофлот» усилит контроль за провозом ручной клади. Меры будут действовать с 15 февраля, передает
При выходе на посадку у пассажиров будут проверять ручную кладь на соответствие нормам авиакомпании по весу, размерам, количеству мест. При превышении веса кладь нужно будет передать в багажное отделение.
Как отметили агентству в пресс-службе нововведение никак не изменит нормы провоза, а усилит контроль за их соблюдением.
В «Аэрофлоте» назвали причину, из-за которой в перевозчике пошли на такие меры «Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для её размещения в салоне воздушного суда. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна», — отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Эксперт отметил, что проверка коснется и пассажиров дальних рейсов, перевозящих с собой много багажа, а тех, кто путешествует налегке, почти не затронет.
Как отметил Пантелеев, усилить контроль решили, чтобы избежать конфликтных ситуаций и обеспеить безопасность полетов.