Вот так пять минут. В обновленном отделении «Почты России» очередь «вышла» на улицу

В обновленном отделении «Почты России» в Рязани очередь «вышла» на улицу. Об этом RZN.info рассказали очевидцы.
По словам одной из присутствовавших, ей пришлось простоять в очереди на получение посылки полтора часа.
Рязанка сообщила, что пришла к отделению почты около 14:30. «Очередь была еще на улице. Стояли и бабушки, и женщины с детьми. Очередь продолжалась на ступенях, которые ведут в здание, далее в коридоре и зале почтового отделения», — рассказала она.
«Около 16:00 я вышла, а очередь на улице все еще была актуальной», — отметила девушка.
Также она рассказала, что большие очереди в почтовом отделении были и до ремонта.
Напомним, обновленное отделение «Почты России»