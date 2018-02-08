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15:37, 8 февраля 2018 344
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В Рязани презентовали путеводитель по «Есенинским местам» в Европе

В Рязани презентовали путеводитель по «Есенинским местам» в Европе

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 8 февраля, в Рязани презентовали проект «Всемирная карта Есенинских мест. Европейский вектор».

Как рассказала один из авторов проекта, есениновед Ольга Воронова, в карту вошли: географические карты, на которые нанесли линии маршрутов путешествий Сергея Есенина и Айседоры Дункан по Бельгии, Германии, Италии и Франции; буклет-путеводитель по памятным местам и объектам; хроника событий того времени; а также электронный навигатор.

«В работу вошли исследования путешествий Есенина по Европе. Поэт был заядлым путешественником. За 10 лет творческой жизни он объездил весь мир. Вместе с Айседорой Дункан они посетили 35 городов мира», — подчеркнула Воронова.

Министр культуры региона Виталий Попов отметил, что «эксклюзивный» буклет удобно взять с собой в путешествие. По его словам, первый тираж проекта издавался на средства резервного фонда губернатора Рязанской области.

Попов отметил, что скоро «Карта Есенинских мест» поступит в магазины и станет «настоящим рязанским сувениром».

Авторы отметили, что в планах создание карты по «Есенинским местам» в Америке.


© RZN.info

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В Рязани презентовали путеводитель по «Есенинским местам» в Европе
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