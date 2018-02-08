В Рязани презентовали путеводитель по «Есенинским местам» в Европе

В четверг, 8 февраля, в Рязани презентовали проект «Всемирная карта Есенинских мест. Европейский вектор».
Как рассказала один из авторов проекта, есениновед Ольга Воронова, в карту вошли: географические карты, на которые нанесли линии маршрутов путешествий Сергея Есенина и Айседоры Дункан по Бельгии, Германии, Италии и Франции; буклет-путеводитель по памятным местам и объектам; хроника событий того времени; а также электронный навигатор.
«В работу вошли исследования путешествий Есенина по Европе. Поэт был заядлым путешественником. За 10 лет творческой жизни он объездил весь мир. Вместе с Айседорой Дункан они посетили 35 городов мира», — подчеркнула Воронова.
Министр культуры региона Виталий Попов отметил, что «эксклюзивный» буклет удобно взять с собой в путешествие. По его словам, первый тираж проекта издавался на средства резервного фонда губернатора Рязанской области.
Попов отметил, что скоро «Карта Есенинских мест» поступит в магазины и станет «настоящим рязанским сувениром».
Авторы отметили, что в планах создание карты по «Есенинским местам» в Америке.