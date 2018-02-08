В Песочне откроется одна из крупнейших частных клиник в ЦФО

В Рязани готовится к открытию одна из самых больших частных клиник в ЦФО. Строительство трехэтажного здания общей площадью 2 800 кв. м. заканчивает компания «Зеленый сад». Клиника расположена в Песочне, рядом со строящимся храмом Василия Рязанского и жилым комплексом «Гранд комфорт». К зданию обеспечили подъезд с улицы Новоселов.
Многопрофильный семейный центр сети «СМ-Клиника» начнет работу через два месяца. На трех этажах здания разместятся кабинеты врачей широкого круга специальностей, операционная, рентгеновский кабинет, дневной стационар, эндоскопические, массажные и физиотерапевтические кабинеты, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. В течение года клиника планирует дальнейшее расширение диагностических возможностей: к рентгенкабинету и лаборатории добавится аппарат компьютерной томографии.
В «СМ-клинике» будет работать как взрослое, так и детское отделений. Одним из важных для направлений станет комплексное ведение беременности и материнства.
Строительство здания для клиники и его отделку компания «Зеленый сад» выполнила за счет собственных средств. Стоимость проекта превысила 150 млн рублей. Клиника станет очередным вкладом компании в развитие социальной инфраструктуры Рязани.
«Мы рассчитываем, что работа „СМ-Клиники“ станет серьезным шагом в развитии сферы здравоохранения Рязанской области и позволит широким слоям населения нашего города получать более качественное медицинское обслуживание», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Зеленый сад» Алексей Самохин.
Самохин подчеркнул, что компания скорректировала свои проекты с учетом поручений губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Напомним, глава региона поставил перед строительным комплексом задачу строить объекты, способствующие созданию рабочих мест в спальных микрорайонах, и обеспечивать каждый объект высокоорганизованной инфраструктурой, сопоставимой по уровню с лучшими практиками в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».