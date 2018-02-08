В Госдуме рассмотрят законопроект о возврате летнего времени

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий перевести стрелки в стране на час вперед и вернуть в Россию так называемое летнее время. Документ размещен в думской базе данных, передает ТАСС .

«Законопроектом предлагается установить московское время равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа», — говорится в пояснительной записке

«Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ», — полагает автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.

По его словам, рациональность предожения подтверждают «выводы научных медицинских работников и практических специалистов, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой времяисчисления».

Ученые географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов, отмечается в законопроекте.

«Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», — считает разработчик.

Напомним, зимнее время в России отменили с осени 2011 года по инициативе Дмитрия Медведева. Весной 2011 года Россия перешла на летнее время, и перевода стрелок часов осенью уже не проводилось.

Сейчас московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC /SU/ +3; ранее действовало — UTC /SU/ + 4 часа.

Сезонные переводы времени запрещаются, в стране устанавливается одиннадцать часовых зон, самая крупная из которых — московская, к которой также отнесены новые субъекты — Крым и Севастопополь.